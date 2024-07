Terça-feira será de frio intenso em Mato Grosso do Sul

Nesta terça-feira (9), Mato Grosso do Sul deve enfrentar um dia marcado por muita nebulosidade e condições para chuvas, de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). Com a chegada de uma massa de ar frio, a expectativa é de uma pequena amplitude térmica, intensificando a sensação de frio em todo o Estado.

O Cemtec destaca que o tempo fechado, associado à possibilidade de chuvas, manterá as temperaturas mais amenas. “Os maiores acumulados de chuvas são previstos entre segunda e terça-feira e na quinta-feira, principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Sudoeste”, afirma o órgão.

Previsão de Temperaturas pelo Estado

Em Campo Grande, a capital do Estado, os termômetros devem marcar uma mínima de 11°C e uma máxima de 15°C. No município de Dourados, a previsão é de uma mínima de 10°C e uma máxima de 13°C. Na cidade fronteiriça de Ponta Porã, a temperatura mínima é de 8°C e a máxima de 11°C. Anaurilândia, localizada na região Leste, deve registrar variações entre 14°C e 16°C.

No Bolsão, Paranaíba apresenta uma mínima de 17°C e máxima de 28°C, enquanto Três Lagoas, na mesma região, terá temperaturas entre 16°C e 22°C. Na região Norte, Coxim inicia o dia com 14°C e atinge 21°C à tarde.

No Pantanal, Corumbá deve registrar temperaturas de 11°C no início do dia, chegando a 15°C ao longo do período. Aquidauana, por sua vez, terá mínima de 12°C e máxima de 14°C. Na região Sudoeste, Porto Murtinho começa esta terça-feira com 11°C e atinge 15°C nos horários mais quentes.

Impactos no Cotidiano

A alta nebulosidade e as baixas temperaturas podem afetar a rotina dos sul-mato-grossenses, exigindo maior cuidado com a saúde, principalmente para aqueles mais vulneráveis ao frio. Recomenda-se o uso de agasalhos adequados e atenção redobrada com a hidratação, apesar das temperaturas mais baixas.

A previsão de chuvas, especialmente nas regiões Sul, Sudeste e Sudoeste, também pode causar transtornos em áreas urbanas e rurais, tornando essencial a atenção às condições das estradas e às possíveis ocorrências de enchentes ou deslizamentos.

Este cenário climático ressalta a importância de acompanhar as atualizações meteorológicas e estar preparado para as variações de temperatura e condições climáticas adversas que caracterizam o inverno em Mato Grosso do Sul.

Com informações do Cemtec

