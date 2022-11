Baixa umidade deixa cidades de MS em alerta

Após as fortes chuvas registradas em todo Mato Grosso do Sul, a previsão indica que o tempo seco e a baixa umidade irá prevalecer nos próximos dias. Na manhã de hoje (16), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou um alerta de baixa umidade para os 79 municípios do Estado.

O alerta de nível amarelo indica perigo potencial, com níveis de umidade que variam entre 20 a 30%. De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), a umidade do ar ideal compreende a faixa entre 50% e 80%.

Além de favorecer a ocorrência de incêndios florestais e queimadas em áreas urbanas e rurais, o período aumenta os riscos a saúde facilitando o surgimento de doenças pulmonares, tosses, crises de rinite, sinusite e incômodos respiratórios.

Confira as dicas para evitar problemas de saúde:

Lavar as mãos com frequência e evitar colocá-las na boca e no nariz;

Manter o corpo bem hidratado, beber bastante água, mesmo sem sentir sede.

Dar preferência a frutas que contém mais líquidos, como melancia, melão e laranja

Aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar o ressecamento;

Evitar prática de exercícios físicos entre 10h e 16 h;

Hidratar a pele do rosto e do corpo, pelo menos depois do banho e na hora de deitar;

Usar chapéus e óculos escuros para proteger-se do sol;

Aproveite o vapor produzido pela água quente durante o banho para lubrificar as narinas

Crianças e idosos exigem atenção redobrada nesse período; por isso, é necessário ficar atento à hidratação.

Clima

Para está quarta-feira (16) as temperaturas apresentam uma leve queda principalmente nas regiões Sul e Central, com mínimas entre 18 e 19°C e máximas de até 30°C. Nas demais regiões são esperadas mínimas entre 19 e 21°C e máximas de até 33°C. Em Ponta Porã a previsão é de 28ºC, em Chapadão do Sul 29ºC , 31ºC em Maracaju e Dourados, 32ºC em Bonito e Bataguassu, 33ºC em Porto Murtinho, e 34ºC em Coxim, Corumbá e Aquidauana.

Em Campo Grande, os termômetros variam entre mínima de 19°C e máxima de 29°C. Em grande parte do Estado, os ventos atuam do quadrante sul, com rajadas que podem atingir os 40 quilômetros por hora. Há possibilidade de pancadas de chuvas isoladas nas regiões de Campo Grande, Leste, Bolsão e Norte.

