PRF encerra Operação Proclamação da República 2022; confira balanço

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou nesta quarta-feira (15) a Operação Proclamação da República 2022 no Mato Grosso do Sul. O objetivo era reforçar a segurança viária e criminalidade no período das ações.

Portanto a Operação busca prevenir ocorrências de acidentes de trânsito, garantir viagem tranquila e segura aos usuários das rodovias e preservar a vida das pessoas, assim como intensificar as fiscalizações e a repressão às violações às leis de trânsito.

Na semana do dia 11 de novembro até o dia 15 do referido mês, muitos motoristas aproveitaram o feriado prolongado para viajar, com isso houve o aumento do fluxo de veículos e de ônibus em rodovias e estradas federais do Brasil.

Durante os cinco dias de Operação, a PRF flagrou 74 motoristas dirigindo sob efeito de substância psicoativa, 14 foram presos. 121 condutores ou passageiros não utilizavam o cinto de segurança e 31 crianças eram transportadas fora do dispositivo de segurança. No total, foram registradas 1.385 infrações de ultrapassagem.

Foram contabilizados 28 acidentes, sendo 6 graves. 2 pessoas ficaram feridas e 6 mortes foram registradas. Durante o feriado de Proclamação da República em 2021, a PRF registrou 29 acidentes, sendo 7 considerados graves. 44 pessoas ficaram feridas e 6 morreram.

Além disso, a PRF apreendeu mais de 732 kg de entorpecentes e 475 mil maços de cigarros. 4 veículos com registro de roubo/furto foram recuperados.

Confira a comparação entre a Operação realizada em 2021 e 2022:

