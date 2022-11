Quarta-feira será de tempo estável e máxima de 33ºC em MS

A previsão para esta quarta-feira (16), indica tempo estável, com sol e variação de nuvens na maior parte de Mato Grosso do Sul, de acordo com o Cemtec-MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul).

O destaque é uma leve queda das temperaturas principalmente nas áreas Sul e central, com mínimas entre 18 e 19°C e máximas de até 30°C.

Nas demais regiões esperam-se mínimas entre 19 e 21°C e máximas de até 33°C. Outras máximas para esta quarta-feira são de 28ºC em Ponta Porã, 29ºC em Chapadão do Sul, 31ºC em Maracaju e Dourados, 32ºC em Bonito e Bataguassu, 33ºC em Porto Murtinho, e 34ºC em Coxim, Corumbá e Aquidauana.

Ainda de acordo com o Cemtec, há possibilidade de pancadas de chuvas isoladas nas regiões de Campo Grande, Leste, Bolsão e Norte.

Na Capital, os termômetros devem variar entre mínima de 19°C e máxima de 29°C. Em grande parte do Estado, os ventos atuam do quadrante sul, com rajadas que podem atingir os 40 quilômetros por hora.