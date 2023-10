Audiência Pública sobre a iluminação de Três Lagoas acontece hoje

A população de Três Lagoas está convidada a participar da Audiência Pública sobre a parceria público-privada da iluminação pública do município. A audiência acontece hoje(23), a partir das 18h, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores.

Também é possível deixar sugestões de melhorias e dúvidas de maneira on-line, pelo site até o dia 02 de novembro. Neste período, a população poderá visualizar a documentação.

A autorização do uso de uma parceria público-priva (PPP) em Três Lagoas foi aprovada pela Câmara de Vereadores e sancionado no Executivo Municipal pela Lei nº 4.015/2023.

De acordo com a Prefeitura da cidade, a parceira público-privada pode alcançar as seguintes mudanças: modernização dos mais de 21 mil pontos de luz na cidade, com a substituição das luminárias antigas por lâmpadas de Led; Economia de 28,5 milhões de kWh em 13 anos, prazo de duração da PPP, que equivalente ao consumo médio de 11 mil residências; Redução de 11,22 mil toneladas de CO2, equivalente a 8,5 mil árvores; R$ 15,4 milhões de economia em despesas com energia devido a potencial redução de consumo;

