Cinco pessoas são resgatadas após embarcação afundar no Rio Sucuri

Cinco pessoas foram resgatadas na tarde de ontem (22), após a embarcação em que estavam naufragar no Rio Sucuri, em Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do site Perfil News, o grupo estava em uma lancha Focker 18, pés com motor 90HP de um despachante, quando a embarcação afundou. O acidente aconteceu por volta das 15h, próximo à Pousada Sucuriú Beah Bar.

Populares que passavam pelo local, ajudaram no socorro dos tripulantes. Equipes de mergulhadores autônomos esteve no local auxiliando na retirada da lancha no fundo do rio.

Os mergulhadores devem voltar agora no período da tarde com equipamentos para realizar a retirada. A principal suspeita é de que o casco tenha sofrido ruptura.

