Festa de Nossa Senhora dos Remédios é comemorada em Ladário

Dia da padroeira da cidade será marcado por missas, procissão e shows

Na terça-feira, dia 24 de outubro é comemorada a tradicional festa de Nossa Senhora dos Remédios na cidade de Ladário, localizada há 420km de Campo Grande. Show católico de Davidson SIlva e da dupla sertaneja Munhoz e Mariano são esperados no encerramento da festa.

Devoção, histórias milagrosas de fé, procissões e união dos laços comunitários são pilares que marcam a comemoração em honra a Nossa Senhora dos Remédios. A tradicional festa também atrai turistas e visitantes de outras cidades.

Patrimônio histórico cultural e religioso de Ladário

A igreja de Nossa Senhora dos Remédio possui 122 anos e apresenta o estilo arquitetônico semi-gótico do século. Dessa forma, tanto a igreja e imagem da Santa situada em frente ao prédio da igreja são tombadas como patrimônio histórico municipal.

Confira abaixo a programação para hoje e amanhã em Ladário.

23 de Outubro

18h – Récita do Terço e Ladaínha

19h – Santa Missa

24 de Outubro

00h – Alvorada Festiva

05h30 – Récita do Terço e Ladaínha (equipe de trabalho)

06h – Santa Missa

Após a Santa Missa: café da manhã partilhado

08h30 – Récita do Terço e Ladaínha (São José e Nossa Senhora das Mercês)

09h – Santa Missa

11h30 – Récita do Terço e Ladaínha (Sagrada Família e Santo Expedito)

12h – Santa Missa

14h30 – Récita do Terço e Ladaínha (São João e Santo Antônio)

15h – Santa Missa

18h30 – Récita do Terço e Ladaínha ( Santuário Nossa Senhora dos Remédios)

19h – Santa Missa

20h – Procissão Luminosa

Depois da procissão luminosa, acontecem os show de Davidson Lima e da dupla Munhoz e Mariano, encerrando a noite de festividade. A realização das festa é uma iniciativa da Paróquia Nossa Senhora dos Remédios junto da Fundação de Cultura na cidade.

História da devoção

A devoção a Nossa Senhora dos Remédios (ou do Bom Remédio), teve início com São João de Matha, que fundou a Ordem da Santíssima Trindade e veio a falecer em Roma no dia 17 de dezembro de 1213. Com o intuito de resgatar os cristãos que foram feitos de escravos na África e no Oriente Médio, São João da Mata e São Felix de Valois fundaram em 1198 a Ordem Hospitalar da Santíssima Trindade. Para isso, precisavam de muito dinheiro. Então, eles buscaram o auxílio de Nossa Senhora, o remédio para todos os problemas que enfrentamos. Com o auxílio da Virgem Maria, conseguiram muito dinheiro e libertaram milhares de cristãos da escravidão.

