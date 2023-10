Motociclista morre após ser atropelado por caminhão em cruzamento

O motociclista Leandro Cardoso, morreu na manhã de hoje (23), após ser atropelado por um caminhão baú, na Avenida Marcelino Pires, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do site Dourados News, o caminhão trafegava pela rua Delfino Garrido, quando cruzou a via preferencial, provocando a colisão.

Além da Polícia Militar, equipes da Polícia Civil e da perícia, estiveram no local e devem apurar as causas do acidente.

