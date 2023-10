Agenda: Reuniões, sessão solene e simpósio pautam a semana na ALEMS

A programação da primeira semana de outubro na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul conta com reuniões, solenidade, simpósio, além das sessões plenárias na terça, quarta e quinta-feira, às 9h, no Plenário Deputado Júlio Maia.

Todos os eventos são abertos ao público e à imprensa. A ALEMS está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Jardim Veraneio, Parque dos Poderes, Bloco 9, em Campo Grande.

Segunda-feira (2)

No Plenário Deputado Júlio Maia, às 14h, acontece uma reunião da Comissão de Serviços Públicos, Obras, Transporte, Infraestrutura e Administração com representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e da concessionária CCR MSVia. De acordo com o presidente da comissão, deputado Roberto Hashioka (União), o objetivo é esclarecer e debater critérios, condições e obrigações que envolvem a repactuação da concessão da rodovia BR-163.

Na reunião também devem ser discutidas as recentes alterações promovidas no contrato de concessão, como a possibilidade jurídica de repactuação do instrumento. “Vamos ouvir as entidades e técnicos interessados e debater, de forma clara e transparente, os procedimentos que estão sendo abordados em nível federal, mas que impactam diretamente o Estado de Mato Grosso do Sul”, explicou Hashioka.

Terça-feira (3)

Às 19h30, no Plenário Deputado Júlio Maia, profissionais da segurança pública e personalidades que atuam ou serviram no Estado serão outorgados com a Medalha de Honra ao Mérito Coronel PM Adib Massad, instituída pelo Poder Legislativo por meio da Resolução 031/2017 , de autoria do deputado estadual Coronel David (PL).

Quarta-feira (4)

A reunião semanal da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), acontecerá às 8h, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara. Mara Caseiro (PSDB), Junior Mochi (MDB), Antonio Vaz (Republicanos), João César Mattogrosso (PSDB) e Pedrossian Neto (PSD) apresentarão os relatórios sobre a constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos projetos enviados ao Legislativo Estadual por outros Poderes ou elaborados pelos parlamentares.

Quinta-feira (5) e sexta-feira (6)

Às 14h, no Plenário Deputado Júlio Maia, será a abertura do I Simpósio de Cuidados Paliativos de Mato Grosso do Sul. O evento, proposto pelo 1º secretário da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa (PSDB), é uma realização da Secretaria de Estado de Saúde e Fundação Miguel Couto.

Na sexta-feira, o simpósio tem início às 8h, com a participação de Alexandre Ernesto Silva, professor da Universidade Federal de São João Del Rei. Ele é autor do livro “Cuidados paliativos na atenção primária à saúde” e idealizador das comunidades compassivas em favelas no Brasil.

Maria Júlia Kovacs, mestra e doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano, também fará uma palestra, encerrando o simpósio. Ela é fundadora do Laboratório de Estudos sobre a Morte do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo.

Com informações da Agência ALEMS.

