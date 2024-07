Ativista retorna a escola onde foi despertado seu amor a natureza

Quem vê João Ferreira Lacerda um cidadão de 56 anos de idade trabalhando como vigilante e açougueiro não consegue imaginar que ali está um incansável ativista pela preservação da natureza e cuja ação vai desde o plantio de árvores em canteiros de movimentadas avenidas, praças na região urbana de Campo Grande até a limpeza de margens e nascentes de rios.

Desde então ele participa de iniciativas em defesa da natureza e o mais recente foi Projeto Estudantes no Controle – da Controladoria Geral de MS – estudantes da Escola Estadual Leontino Alves de Oliveira de Rio Negro (MS) apoiam o Projeto Amigos do Rio Negro – parte da turma auxiliou na limpeza na parte da ponte do rio, próxima à cidade e dos arredores.

Esta ação desenvolvida no último fim de semana marcou o retornou a Rio Negro cidade onde viveu sua infância e junto com alunos da Escola Estadual Leontino Alves de Oliveira de Rio Negro onde iniciou seus estudos participou de uma ação onde recolheu entulhos deixados as margens do Rio que dá nome ao município e replantou arvores.

Lacerda, como é conhecido pelos clientes do supermercado onde faz free-lancer na Vila Nasser para complementar sua renda ou pelos funcionários onde cumpre horário como vigilante noturno nos dias de folga, sai plantando as mudas de árvores que cultiva em sua casa.

“O meu amor a natureza foi despertado aos oito anos quando estudava a segunda série na Escola Estadual Leontino Alves de Oliveira de Rio Negro quando Dona Liduina na Escola Leontina minha professora me explicou que uma erosão que surgiu no sítio do meu pai poderia ser combatida com o plantio das árvores e outras plantas”, explica Lacerda.

Por iniciativa própria ele recupera praças que se encontram com vegetação degradada e há alguns anos começou a plantar palmeiras em canteiros de avenidas sonhando em criar a rota das araras, ou seja, locais onde as aves tão comuns na paisagem de Campo Grande possam parar para descansar, fazer ninhos e se alimentar. “Já perdi a conta de quantas árvores já plantei, a única certeza é que vou continuar”, afirmou Lacerda.

Ver alguns adultos que, quando meninos, participaram em outras ações, agora integrando as equipes, segundo afirmou Lacerda, proporcionam alegria ainda maior. Esse é o caso de Gustavo, atualmente estudante de psicologia e que foi ex-aluno da Escola Estadual Leontino Alves de Oliveira. Nas últimas ações ele, juntamente com a vice-diretora Daniela, tem plantado árvores e participado da limpeza de margens dos rios. “Muito gostoso saber que crianças que participaram de outras ações hoje já adultas continuam participando deste trabalho”, concluiu João Lacerda.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: