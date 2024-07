‘Barbatuques’ se apresenta em Campo Grande com o novo show que celebra 25 anos

Petrobras patrocina a turnê que circula por 15 cidades brasileiras, com shows e oficinas; grupo de música corporal faz duas apresentações no Teatro Dom Bosco

O Barbatuques completou 25 anos como grupo artístico, reconhecido mundialmente pela sua linguagem singular de percussão e música corporal. Este marco está sendo celebrado em turnê por 15 cidades no Brasil, com patrocínio da Petrobrás. “Barbatuques 25 anos” é o novo show, com estética visual e repertório renovados. Em Campo Grande, o grupo apresenta o show comemorativo nos dias 3 e 4 de agosto, sábado e domingo, no Teatro Dom Bosco.

Além dos shows, o grupo ministra oficinas gratuitas de música corporal, que será na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com inscrições para todos os públicos, a partir de 14 anos. A turnê 2024 “Barbatuques 25 anos” também é uma homenagem a Fernando Barba, criador do grupo e falecido em fevereiro de 2021.

Esta é a maior circulação realizada pelo Barbatuques em território nacional. O grupo já foi pro Recife, Fortaleza, Campinas, São Paulo, Curitiba, Santos, São José dos Campos, Caraguatatuba, Manaus, Rio de Janeiro, Brasília e Goiânia. Segue agora para as três últimas cidades da turnêr: Belém, Palmas e Campo Grande.

O repertório do show explora a gênese musical do grupo, trazendo um apanhado simbólico da discografia do Barbatuques, como “Barbapapa’s Groove”, primeira peça para percussão corporal composta pelo Barba, hits como Baianá e Baião Destemperado, novos singles que ainda não faziam parte dos shows, como “Eu vou Cantar” e “Natureza” (parceria com Russo Passapusso), além dos momentos de improviso e a clássica interação musical com a plateia.

“Barbatuques 25 anos” percorre a longa trajetória sonora do grupo, dos ritmos e cantos afro-brasileiros no primeiro disco “O Corpo do Som”, passando pelos experimentalismos vanguardistas de “O Seguinte é Esse”, pelas harmonias e polirritmias ricamente elaboradas de “AYÚ”, chegando ao momento atual com o lançamento frequente de singles, onde a canção também ganha força. Uma síntese da sonoridade do Barbatuques desde a sua criação.

É uma experiência singular ver e ouvir o Barbatuques ao vivo, uma potente orquestra orgânica de música corporal, ressoando a musicalidade de variados cantos do mundo.

A turnê 25 anos do Barbatuques é viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Petrobras, realização do Núcleo Barbatuques, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Serviço

Barbatuques 25 anos, em Campo Grande;

3 e 4 de agosto de 2024;

20h (sábado) e 15h (domingo);

Teatro Dom Bosco – Av. Mato Grosso, 227 Centro;

Classificação é livre

Ingressos: R$ 40,00 e R$ 20,00 (meia-entrada)

Vendas on-line pela Sympla.

Oficinas

3 de agosto, sábado, das 10h às 12h;

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul;

Teatro Luís Felipe de Oliveira, Bloco 23 setor 3 (portão Lago do Amor);

Gratuito

Inscrições e mais informações pela Sympla.