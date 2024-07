Olimpíadas 2024: triatlo masculino é adiado por conta da qualidade da água do Rio Sena

Agora tanto a disputa masculina quanto a feminina estão previstas para a próxima quarta-feira

O COI (Comitê Olímpico Internacional) decidiu adiar a disputa do Triatlo masculino das Olimpíadas de Paris, que estava marcada para começar às 2h da manhã desta terça-feira (horário de MS), por conta ainda do nível de contaminação do Rio Sena, onde será disputada a prova de natação.

Com isso, tanto a disputa masculina, quanto a feminina estão marcadas para a quarta-feira (31). As mulheres iniciam a disputa às 2h (horário de MS), enquanto os homens às 4h45 (MS). As duas cerimônias de premiação ocorrerão após os dois eventos. Porém, há previsão de chuva para a madrugada em Paris, o que deixa a situação ainda mais preocupante.

“Novos testes foram feitos pela organização do evento no Rio Sena ao longo da madrugada local e constatou-se que as condições ainda não são adequadas para a disputa da natação”.

Os treinos de familiarização dos atletas já haviam sido cancelados também por conta da qualidade da água. Por conta disso, os atletas brasileiros Djenyfer Arnold, Vittoria Lopes, Manoel Messias e Miguel Hidalgo têm treinado em piscinas. Já as atividades de reconhecimento dos percursos do ciclismo e da corrida ocorreram conforme estava planejado anteriormente.

Apesar da marcação das provas masculina e feminina para esta quarta-feira, o Comitê Organizador das Olimpíadas também possui outros dois planos alternativos.

O primeiro seria adiar o triatlo para o dia 2 de agosto. E o segundo, se não acontecer nenhum avanço na recuperação do Rio Sena, é transformar a competição em um duatlo. Nesse caso, os 1500m de natação serão substituídos por mais 5 km de corrida também no dia 2 de agosto

O Rio Sena também receberá as provas da maratona aquática de 10 quilômetros feminina e masculina marcadas para os dias 8 e 9 de agosto.

Com ge

