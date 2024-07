Incêndios ameaçam residências em Corumbá e avançam no Pantanal

Desde ontem (28), brigadistas combatem um incêndio que começou na região de morraria de Corumbá e que ameaça avançar sobre residências. Em um vídeo gravado durante a noite, um bombeiro militar relata que os “focos de incêndio estão descendo o morro e estão próximos às residências”.

A assessoria de imprensa da operação do Corpo de Bombeiros, responsável pelo combate aos incêndios no Pantanal, confirmou a existência de diversos focos nos morros próximos à área urbana de Corumbá. “Os militares estão se deslocando e fazendo o combate, porém a área é de difícil acesso. Hoje (29), uma equipe continuará empenhada nas morrarias”, informou a assessoria.

Além dos focos em Corumbá, outros pontos de incêndio continuam a ser combatidos no Pantanal. Até a noite de ontem, havia quatro focos ativos: um na região do Porto da Manga, um na Área de Adestramento do Rabicho da Marinha, um nas proximidades da fazenda Tupaceretã e um nas proximidades da fazenda Santa Sofia, todas localizadas na região da Nhecolândia.

Outras áreas permanecem sob alerta e monitoramento no bioma: uma na região do Forte Coimbra, uma na fronteira com a Bolívia, uma em Porto Murtinho e outra em Rio Verde.

Os incêndios no Pantanal têm sido uma constante ameaça ao bioma, exigindo a mobilização contínua de brigadistas e militares. As condições de difícil acesso e a vasta extensão das áreas afetadas complicam os esforços de combate. As equipes permanecem em alerta máximo, trabalhando incansavelmente para controlar as chamas e proteger as comunidades locais e a biodiversidade da região.

As autoridades reforçam a importância da colaboração da população local para evitar novos focos de incêndio e para ajudar na rápida comunicação de emergências, garantindo uma resposta mais ágil e eficaz.

