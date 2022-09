Após ser deixada sozinha, menina é mordida na cabeça por cachorro da família

Uma criança, de 10 anos, foi socorrida por vizinhos na noite de ontem (9), após ser deixada sozinha em casa e ser mordida pelo cachorro da família, no Bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande.

Vizinhos acionaram a polícia por volta das 20h21, quando a menina acabou sendo mordida na testa pelo cachorro. Ela foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada para uma unidade de saúde do Aero Rancho.

Ao chegar em casa, a mãe da criança informou aos policiais que havia deixado a filha por alguns minutos sozinha para ir buscar uma pizza. Ela ainda relatou que o animal não é feroz, mas que, provavelmente, a menina tentou tirar algum brinquedo do cachorro.

O caso foi registrado como abandono de incapaz.

