Carro roubado é recuperado com pistola e cigarros contrabandeados

Um veículo VW/T-Cross roubado na cidade de São Paulo (SP) no final do mês passado, foi recuperado hoje (9) por policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira). O carro foi apreendido no distrito de Bocajá, em Laguna Carapã, distante a 270 quilômetros de Campo Grande, carregado com 2.500 pacotes de cigarros contrabandeados.

Os agentes faziam patrulhamento na região do Bonfim entre as rodovias MS-386 e MS-379, quando deparam-se com os três veículos, que não obedeceram a ordem de parada e fugiram. Após acompanhamento, o condutor do T-Cross abandonou o automóvel carregado e fugiu.

Três passageiros de um GM/Agile, que faziam a função de batedores foram presos. Um rádio comunicador foi localizado no veículo com a mesma frequência do rádio localizado no T-Cross.

No terceiro e quarto veículo, um Fiat/Linea, que também estavam no comboio, foram apreendidos diversos produtos de descaminho, além de uma pistola 9 milímetros e três carregadores.

Os envolvidos, juntamente com os veículos foram encaminhados à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados e responderão por contrabando, descaminho, desobediência, associação criminosa, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, direção perigosa, receptação culposa e utilização de estação rádio elétrica.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública

Com informações de Jornal da Nova

