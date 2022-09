Após ser atropelado, macaco bugio é resgatado com ferimentos na BR-163

Um macaco bugio adulto foi resgatado ontem (8) pela PMA (Polícia Militar Ambiental), depois de ser atropelado na BR-163, trecho de Dourados, distante a 228 quilômetros de Campo Grande. O animal não conseguia se locomover e estava com ferimentos pelo corpo por conta da colisão.

Segundo informações, ele foi encontrado próximo a ponte sobre o Rio Brilhante, quando um morador, de 43 anos, que passava pelo local, telefonou para a equipe informando sobre o animal ferido à margem da rodovia.

O motorista que atropelou o primata, não parou para socorrer o animal. O bugio foi encaminhado para o atendimento médico veterinário na Clínica da Universidade Unigran de Dourados. Assim que tiver alta, ele será encaminhado ao CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres) em Campo Grande.

Assim que se recuperar, o animal deve ser devolvido ao seu habitat natural, caso os médicos veterinários determinarem que a saúde do animal permite esse procedimento.

