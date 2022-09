Vivi Tobias defende conservadorismo e o cristianismo

Candidata a deputada Federal, pela primeira vez, Vivi Tobias (PRTB), esteve na redação do Jornal O Estado nesta sexta-feira (9) e falou sobre a pauta do conservadorismo e o cristianismo.

Ela defendeu sua principal bandeira que é o direito básico do brasileiro que é a liberdade resgatada com o governo do Bolsonaro, segundo a candidata. “Estamos vivendo uma guerra espiritual, acredito que a direita e a esquerda é a guerra do bem contra o mal, homens x mulheres, pretos x brancos, esta polaridade foi criada pela esquerda por isto há uma guerra aonde o mal tenta dominar o mundo. O conservadorismo é o certo. Não estamos tentando calar ninguém, mas sim defender os direitos de cada cidadão.”, explicou Vivi.

Ela afirma que o país é extremamente conservador e o Bolsonaro trouxe a luz unindo a fé e a liberdade. “Liberdade não se ganha, liberdade se toma”, disse a candidata que concorre a uma cadeira no Congresso Nacional pelo partido que o candidato ao governo é o Capitão Contar (PRTB).

Vivi disse que não quer uma doutrinação, mas sim a defesa das crianças e que o trabalho é essencial para trazer o ganha pão das famílias. “Durante a pandemia tivemos um exemplo de comunismo, porque políticos não queriam que agente saísse para trabalhar. “O Bolsonaro foi um herói e ele salvou muitos Brasileiros. Graças a Deus a maioria se curou dessa doença, morreria muito menos pessoas se deixassem o Bolsonaro agir desde sempre. Ele agiu em tempo hábil.

Sobre a economia a candidata defende a oferta e demanda e aposta na reeleição do presidente. Sobre as manifestações de 7 de setembro Vivi frisou que é necessário reeleger o presidente e uma prova desta aceitação foi dada no último dia 07 de setembro visto em diversos Estados.

Com informações: Carlos Eduardo Ribeiro