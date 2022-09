Há quatro anos na estrada, ‘Rurais’ fala sobre trajetória e planos

Grupo quer fazer sucesso, mas não “de qualquer jeito”



[Por Méri Oliveira, Jornal O Estado de MS]

Formado por Xico Ferrari, Juninho e Django, o trio “Rurais” está na estrada já há quatro anos e, na iminência do lançamento do DVD “Acústico em Goiânia”, em outubro, com uma música autoral e regravações de vários sucessos de nomes como Zezé di Camargo e Chitãozinho & Xororó, entre outros, com o objetivo de propagar o sertanejo clássico, como definiu Juninho, que conversou com o jornal O Estado.

Juninho, vocalista de “Rurais”, explica a ideia do trio. “Nosso estilo é o sertanejo, porém a nossa ideia para o projeto já com quatro anos de estrada, é a de defender o sertanejo clássico. A gente tem alguns elementos mais modernos, como a ‘Sertanejo Fiel’, que é o nosso último single, tem uns elementos mais eletrônicos, um pouco mais modernos, porque o cuidado que a gente sempre tem é o de não apelar para o sucesso momentâneo, para o que está no auge na internet. A gente não tem que fazer igual, a gente só tenta ser moderno dentro de uma letra que envolve o clássico, que é do sertanejo, mesmo”.

Muito embora existam, atualmente, várias vertentes e ramificações do sertanejo em alta, Juninho explica que os Rurais têm outro foco. “O sertanejo novo pode ser um produto novo, com ideias novas, mas com conteúdo de verdade, não com ‘modinha’ passageira, copiando o que está [em alta] no momento, porque hoje o mercado só tem ‘mais do mesmo’. A gente vai na contramão e luta é muito mais árdua, porque você não se encaixa no ‘mais do mesmo’, então a gente peleja para ser um produto novo com um sertanejo clássico, porque ele é eterno”, afirma Juninho.

Sucesso e valores

“A música feita com verdade não tem prazo de validade. Uma criança que é de uma família sertaneja que vem mantendo a tradição, ela ouve Zezé di Camargo e canta, canta Xitão, Bruno e Marrone, canta Leandro e Leonardo, que é a base do nosso repertório. O nosso intuito é ter essa renovação com músicas novas, mas com essa base realmente do campo, da roça, falando de amor, do campo, de histórias que acontecem em relacionamentos, como todo sertanejo, mas dentro desse limite que a gente sempre pensa: uma família cantando modas num churrasco”. O sertanejo salienta que o objetivo do grupo não é fazer sucesso de qualquer jeito, mas sim, fazer sucesso com a essência que trazem em suas músicas.

Dificuldades no passado

A pandemia de COVID-19, difícil para tantos outros artistas, também foi impiedosa com o trio, mas as coisas estão voltando aos eixos. Graças a Deus a gente tá trabalhando bastante, os shows lotaram! A nossa classe foi a primeira a parar com a pandemia e a última a voltar, a classe artística foi a última a poder voltar aos eventos, em geral, mas Deus tem nos abençoado muito, temos trabalhado bastante, muitos eventos, então, não podemos reclamar, não. Graças ao bom Deus ‘tamo garrado’ aqui, chamando nas modas”, dispara Juninho.

Planos Rurais

Seguindo essa lógica, ele fala sobre o repertório e alguns planos. “O nosso repertório de show tem três modas nossas e o restante são os clássicos, o sertanejo dos anos 80, 90 e 2000. E aí a gente tem, digitalmente falando, o planejamento de fazer quatro modas no ano, e a gravação do nosso DVD, para o ano que vem.”

Além disso, os Rurais também têm planos de fazer um lançamento ainda nesse ano. “Agora em 21 de outubro a gente faz o lançamento do nosso ‘Acústico em Goiânia’, que é um pocket show que a gente vai lançar no YouTube, com oito músicas, sendo uma autoral, e o restante de regravações que a gente fez, dos anos 80, 90 e 2000, tem Gino e Geno, Chitãozinho e Xororó, Zezé di Camargo e Luciano, tem um pouquinho de cada coisa que a gente gosta ali, com um arranjo mais atual”.

O trio Rurais pode ser encontrado no Instagram como @ruraisoficial e o trabalho dos sertanejos pode ser conferido em todas as plataformas digitais. No Spotify, “Sertanejo Fiel” pode ser ouvida por meio do link.