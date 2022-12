Enquanto dirigia, homem é morto após levar quatro tiros de motociclista

Maycon Zanco de Araújo, de 33 anos, foi morto com quatro disparos de arma de fogo, enquanto dirigia um veículo Fiat Uno. O incidente aconteceu na noite desta segunda-feira (05), na rua Gonçalo Nunes Siqueira, esquina com a rua 20 de Dezembro, no Jardim Água Boa, em Dourados, município localizado a 228 km da capital.

Conforme a apuração do jornal Dourados News, a vítima trafegava pela rua Gonçalo Nunes, quando foi perseguido por um motociclista, que disparou quatro tiros em direção ao veículo.

Após os disparos, a vítima perdeu o controle da direção e bateu em uma Van parada em frente a uma oficina mecânica.

O Samu (Serviços de Atendimentos Móvel de Urgência) foi acionado, mas no momento em que chegou ao local, Maycon foi encontrado sem vida.

Agentes da Polícia Civil de Dourados e a Perícia Técnica também compareceram no local e fizeram os levantamentos de praxe acerca do crime. Conforme o boletim de ocorrência, o local não possuía câmeras de segurança e populares não souberam informar o que ocorreu.

A suspeita é de que Maycon tenha sido executado, uma vez que recebia ameaças de integrantes de uma facção criminosa.

O corpo foi levado para o Imol (Instituto Médico Odontológico Legal), onde será submetido a exame de necropsia, para em seguida ser liberado para sepultamento.

