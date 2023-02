Após fim de semana chuvoso, Inmet emite alerta para tempestades nesta segunda-feira

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu nesta segunda-feira (13), um novo alerta laranja, ou seja, de tempestade, para todo Mato Grosso do Sul, com validade até às 10 horas de amanhã (14). No último domingo, as chuvas afetaram diversos municípios: Em menos de trinta minutos uma chuva “torrencial” alagou e distribui diversas casas no município de Ribas do Rio Pardo, a 97 quilômetros de Campo Grande.

O alerta de nível laranja, ou seja de perigo para tempestade, indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Também há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Para evitar incidentes, a Defesa Civil recomenda não se abrigar debaixo de árvores em casos de rajadas de vento devido aos riscos de descargas elétricas. Também é recomendável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Previsão

A semana que antecede o feriado de Carnaval será de tempo instável em todo Mato Grosso do Sul. Dados do boletim meteorológico do Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), divulgado na manhã desta segunda-feira (13), indicam que o dia será de sol e pancadas de chuvas isoladas no Estado.

A partir quinta-feira (16) as temperaturas começam a cair e as chuvas de intensidade fraca a moderada persistem em todo MS. Na região centro-sul e oeste do Estado as chuvas serão intensas com previsão tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Com informações da repórter Lethycia Anjos.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.