“Circo” do The Mask surpreende como exemplo de superação

O ex BBB, apresentador, modelo e agora participante do The Mask Brasil, Fernando Fernandes pegou todos os jurados e telespectadores de surpresa ao interpretar o personagem “Circo”, desvendado ontem (12) e encantou a todos e provou mais uma vez que sua condição como cadeirante não o impede.

Após ser desvendado, Fernandes falou sobre a fantasia e os truques que fez para tentar disfarçar a cadeira de rodas escondida debaixo da fantasia. “Uma das sacadas foi mexer os ombros para parecer que eu vinha de pé dançando”, contou o rapaz que participou do programa da Ana Maria Braga na manhã desta segunda-feira (13).

Durante suas apresentações, Fernando contou com uma cadeira de rodas motorizada que funcionava a partir de um controle remoto instalado num microfone.

Com isso, ele tinha mobilidade para fazer as performances durante as apresentações. Fernando foi o quarto desmascarado desta temporada do programa.

