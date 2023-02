Chuva de 30 minutos alaga ruas e destrói casas em MS

Em menos de trinta minutos uma chuva “torrencial” alagou e distribui diversas casas no município de Ribas do Rio Pardo, a 97 quilômetros de Campo Grande no último domingo (12). A Prefeitura da cidade já estuda decretar situação de emergência devido aos estragos do temporal.

Segundo informações do portal Notícias do Cerrado, as ruas do município se transformaram em rios e deixaram os moradores ilhados. Um morador relata que foi ao mercado e na volta teve que esperar a água diminuir para conseguir atravessar.

Moradores da Avenida Senador Filinto Muller também contaram que residem há muitos anos na cidade e que nunca viram situação semelhante. Além disso, as chuvas também causaram deslizamentos de terras que danificaram carros e casas.

Outro morador, do bairro Jabour, identificado apenas como Cícero, disse que a água surpreendeu as famílias e que inundou diversas moradias, tomando os cômodos das casas. Ele ainda disse que a casa da irmã, na rua Waldemar Francisco da Silva, a água chegou na altura da canela. A água também trouxe muita lama para dentro das residências.

A Prefeitura de Ribas do Rio Pardo acionou a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, secretarias municipais, forças de segurança e disponibilizou o Centro Social Brasil Criança Cidadã para abrir possíveis desalojados e seus pertences. Estragos foram registrados por toda a cidade. Não há registro de feridos.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Ribas do Rio Pardo segue com alerta laranja, ou seja, de perigo para tempestades. O alerta, que vale até o fim da manhã de terça-feira (14), indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Também há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.