Empresário de Ponta Porã é executado a tiros em São Paulo

Empresário e dono de um kartódromo no município de Ponta Porã, município localizado há 313 quilômetros de Campo Grande, Juliano Medina foi executado a tiros na tarde de hoje (8), em São Pedro (SP). De acordo com informações do G1, a vítima foi cercada em uma estrada da cidade.

Segundo informações da EPTV, afiliada da Rede Globo da região de Piracicaba, o crime ocorreu na Estrada Vicinal Henrique Furlan. no bairro Santana. A Polícia Militar que atendeu a ocorrência, informou que ao chegar no local, a vítima já se encontrava em óbito.

Ainda de acordo com informações do G1, o carro de luxo que era ocupado pelo empresário ficou parado no meio da estrada com várias perfurações de tiros na porta, espelho, retrovisor, capô e vidros dianteiros.

Informações apuradas pelo site O Estado MS, o empresário é proprietário do Kart Porã, localizado no Jardim Parque dos Eucaliptos e também de um posto de combustível na Vila Áurea.

De acordo com a Polícia Militar foram encontrados cartuchos vazios de diversos calibres. Ninguém foi identificado ou preso.

O caso segue em investigação.