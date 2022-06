Horóscopo do dia: Veja o que seu signo tem a dizer pra você hoje

Sextou! Confira o que seu signo promete para sua carreira, relações e finanças.

Áries (de 21/3 a 20/4)

Sua sexta promete ser tranquila e favorável, sobretudo em casa. Tudo indica que seu signo estará mais sensível e dedicado à família, o que tende a fortalecer a união e trazer boas recordações. Nas finanças, há chance de encher o bolso. Área ligada ao comércio, meios de comunicação ou divulgação em alta. Se trabalha ou faz uma atividade pra complementar a renda em casa.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Sextou com ótimas vibes, Touro. Os astros mandam avisar que seu signo tende a se mostrar mais tolerante, emotivo e aberto ao diálogo. Tudo indica que irá se expressar com facilidade e fazer ótimos contatos, sobretudo com os amigos, colegas de trabalho e clientes. Área ligada ao comércio ou atendimento ao público em destaque. Nos estudos vai mostrar habilidade pra se comunicar.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Gêmeos, meu cristalzinho, estou vendo aqui que você tem tudo pra conquistar sucesso e tirar o pé da lama. Amém! Esbanjando criatividade, dedicação e sensibilidade, há chance de ganhar uma boa reputação na profissão, o que tende a se converter em aumento, bônus ou lucros. De quebra, você deve contar com sua imaginação fértil e ter ótimas sacadas pra aumentar seus ganhos.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Bora que sua sexta promete ser maraviwonderful, Câncer! Os astros acendem o seu lado criativo, refinado e intuitivo, o que deve te ajudar a ter ideias inspiradoras e fazer ótimas escolhas. Nos estudos, sobretudo de faculdade, sua dedicação e boa memória em alta podem trazer aprendizados e boas notas. Tudo indica que seu signo estará mais comunicativo e a emoção irá ditar o tom.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Leodivas e leodivos, há sinal de transformações poderosíssimas logo no início do dia. Além de se mostrar

mais sensível com as pessoas, seu sexto sentido em alta pode te trazer recados. Atenção! Há chance de pintar uma herança ou negócio vantajoso. Na carreira, seu jeito sociável, comunicativo, inteligente e esperto tende a ficar forte e melhorar sua reputação.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Virginianos amados, forças poderosas impulsionam seus sonhos e você tem tudo pra descobrir coisas novas, viver experiências diferentes e abrir seus horizontes. Os astros avisam que quanto mais aprender, mais seu signo tende a se sentir livre, leve e solto. Então bora estudar, fazer um curso ou uma faculdade pra evoluir. Pra ficar ainda melhor, poderá contar com o apoio das suas amizades.

Libra (de 23/9 a 22/10 )

Partiu arrasar, librianjos! Os astros derramam good vibes na área profissional e você tem tudo pra ficar popular no seu trabalho. Além de contar com capacidade de adaptação, dedicação e zelo em suas tarefas, pode conhecer gente nova e fazer excelentes contatos. A vibe tá tão boa que há sinal de mudanças! Boas chances de subir de cargo, receber uma herança ou ter ótimos ganhos.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Se depender do céu, você vai sextar nadando na sorte. Com sua imaginação criativa, sensibilidade e inspiração nas alturas, tudo indica que terá facilidade pra aprender e abrir seus horizontes. Sinal de sucesso, sobretudo em área ligada ao ensino, publicidade ou exportação. Associações profissionais devem dar bom, rendendo óticas ideias, conversas e informações.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Meninos e meninas de Sagitário, há sinal de transformações que prometem ser um sucesso. Negócio familiar, trabalho ligado com as finanças de parentes, atividade que faz em casa ou home office tem tudo pra crescer. Amém! De quebra, seu poder de comunicação, esperteza e bom raciocínio recebem estímulos e aí você pode se destacar no serviço, principalmente se lida com público ou clientes.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Sextou com chuva de bênçãos, caprica! Mais receptivo e sensível, seu signo deve fazer excelentes contatos,

sobretudo com quem tem interesses parecidos. Há sinal de alianças profissionais vantajosas. Esbanjando

bom papo e ideias criativas, tem tudo pra conquistar o sucesso. Área ligada à escrita, desenho, palestra, propaganda ou ensino em alta!

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Se depender dos astros, os humilhados serão exaltados! Além de contar com facilidade pra lidar com as finanças, você deve ganhar um bom dinheiro no serviço. É que sua criatividade e empenho estão em destaque, aí pode ter ideias pra faturar mais. Pra deixar tudo mais maravigold, sua mente e bom papo tendem a bombar. Se faz uma atividade em casa, a vibe é excelente.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Tudo indica que irá sextar com a sorte do seu lado, piscianos! Os planetas destacam seu lado sensível,

dedicado e inspirado, aí pode usar a sua imaginação e criatividade para idealizar planos, projetos e sonhos. De quebra, sua intuição está tinindo e talvez traga recados – preste atenção no seu sexto sentido! Além de contar com várias ideias, seu poder de comunicação deve dar as caras.

