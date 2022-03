Presidente da Agência de Tecnologia adianta como será implantação do 5G em Campo Grande

O diretor-presidente da Agetec de Campo Grande, Paulo Cardoso comemorou a mudança na legislação que autoriza a implantação do 5G no município. “Estamos diante de uma revolução tecnológica, e a capital sul-mato-grossense está saindo na frente e irá atrair as operadores para trazerem os equipamentos necessários para a implantação dessa tecnologia”, disse Cardoso.

O projeto tem o envolvimento direto da Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação), da Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano) e da Planurb (Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano), que irão garantir que essa tecnologia preserve as questões urbanísticas e ambientais.

O lema é: melhoria na entrega dos serviços digitais

“O Poder Executivo investiu muito em serviços digitais, e é importante que tenhamos possibilidade de adquirirmos esses novos equipamentos e termos essa tecnologia a nossa disposição. Campo Grande é uma das primeiras sete capitais a ter essa legislação disponível, agora as operadores virão para investir para que o 5G seja implantado, e acredito que essas empresas já estão na fase de testes”, disse Paulo Cardoso.

Segundo o presidente-diretor da Agetec, a primeira meta a ser cumprida é que todas as capitais já tenham a tecnologia disponível para a população até 31 de julho deste ano, porém o cronograma se estende até 2029. “Antes de julho, com certeza, Campo Grande já estará com essa tecnologia. Quem tem o celular habilitado para o 5G, já poderá usufruir.

Benefícios

De acordo com Cardoso, entre os maiores benefícios está na modernização em transformar Campo Grande em uma cidade digital, com sistemas que irão facilitar o andamento do município.

“O 5g é o presente e o futuro, e iremos levá-lo para as escolas, para os hospitais, para as rodovias federais, para localidades mais distantes onde tínhamos uma internet via rádio e onde não conseguíamos levar o sinal. O principal objetivo é facilitar a prestação de serviços para a população”, explica o presidente da Agetec.

Cardoso também garante que no dia-a-dia do cidadão, irá facilitar na hora em que forem assistir algum vídeo, filme, e até mesmo jogar, pois a resposta será mais rápida. “Estou falando de até 1000 megas de velocidade com baixa latência, essa é a revolução”, afirmou o diretor.

A Agetec pediu para que as operadores apresentem um planejamento de instalação para a Planurb e para a Semadur, que mostre por onde irão começar e em quais locais irão instalar. A prefeitura irá acompanhar todo o processo de perto.