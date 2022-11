Inmet alerta para chuvas com ventos de até 60 km e queda de granizo

O calor e a baixa umidade devem dar um alívio a partir desta sexta-feira (11) em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O órgão emitiu um alerta de tempestades para 62 municípios do Estado.

O alerta amarelo, ou seja, de perigo potencial, começa a valer a partir da meia noite de amanhã e indica chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/h por dia, ventos intensos, entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. O alerta tem duração até as 11 horas de amanhã e pode ser renovado a qualquer momento. A recomendação da Defesa Civil é em caso de rajadas de vento não se abrigar próximo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e se possível desligar os aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Segundo o Inmet as cidades afetadas serão Amambai, Anastácio, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Caracol, Corguinho, Coronel Sapucaia, Corumbá, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jaraguari, Jardim, Jateí, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, São Gabriel do Oeste, Sete Quedas, Sidrolândia, Sonora, Tacuru, Taquarussu, Terenos e Vicentina.

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).