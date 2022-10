Eleição 2022: Países vizinhos votam no mesmo dia

Na fronteira no próximo domingo (30), Brasileiros e Paraguaios irão às urnas, concidentemente no mesmo dia, mas para eleger cargos diferente.

Isto porque, a Justiça Eleitoral do Paraguai marcou para o dia 30 de outubro a eleição extemporânea para escolher o novo prefeito de Pedro Juan Caballero, cidade separada por uma rua de Ponta Porã (MS), a 313 km de Campo Grande, que foi assassinado em 2021 e desde então está com prefeito interino.

Los Hermanos voltarão às urnas um ano depois das eleições municipais no Paraguai (ocorridas em outubro de 2021) por causa do assassinato do eleito, José Carlos Acevedo que foi alvejado a tiros por pistoleiros em frente à prefeitura no dia 17 de maio deste ano, o político do Partido Liberal morreu quatro dias depois.

Já no lado brasileiro os votos serão para governador do Estado e para presidente. A eleição calhar de ser nomesmo dia nos dois países vizinhos é a primeira vez.

