Campo Grande terá transporte gratuito no 2º turno

A prefeitura anunciou, nesta quinta-feira (20), que os eleitores poderão se locomover de graça pelos ônibus coletivos de Campo Grande em 30 de outubro, quando será realizado o segundo turno das eleições de 2022.

O passe livre passará a valer a partir das 5h da manhã do domingo (30) até as 17h59 do mesmo dia. No primeiro turno, realizado no dia 2 de outubro, a frota de ônibus de Campo Grande funcionou com gratuidade. Ainda segundo a prefeitura, o decreto deve ser publicado nos próximos dias.

Na terça-feira (18), o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que prefeituras e empresas concessionárias possam oferecer, voluntariamente e de forma gratuita, serviço de transporte público no dia 30 de outubro, segundo turno das eleições.

Pela decisão do ministro, os prefeitos que adotarem a medida não poderão ser responsabilizados por improbidade administrativa ou crime eleitoral.

Barroso atendeu pedido de esclarecimento feito pelo partido Rede Sustentabilidade, que apresentou ainda novos pedidos. Porém, o ministro não atendeu o novo pedido para obrigatoriedade de concessão do serviço gratuitamente em todo o país no segundo turno.