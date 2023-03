MS soma mais 531 casos de covid-19 em 7 dias; 5 morreram em decorrência da doença

Santa Rita do Pardo aparece logo atrás na lista, com 82 novos casos de covid-19, seguida por Jardim, Aquidauana e Glória de Dourados, com 39, 35 e 33 novos casos, respectivamente. Até o momento, o Estado de Mato Grosso do Sul registrou um total de 15.098 casos da doença em 2023, com 87 óbitos, segundo dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

O índice de mortalidade da covid-19 em Mato Grosso do Sul, ou seja, a quantidade de pessoas que morrem a cada 100 mil habitantes, é o menor desde o início da pandemia. Em 2020, o índice era de 85,3, subindo para 261,8 em 2021 e caindo para 3,1 agora.

Atualmente, 1.403 pessoas com a covid-19 estão em isolamento domiciliar, enquanto outras 12 estão hospitalizadas, sendo 10 em leitos clínicos e duas em unidades de terapia intensiva (UTIs), uma em hospital público e outra em unidade privada.

Vacinação

Quanto a imunização em Mato Grosso do Sul, na faixa etária entre 12 e 34 anos, onde já foi disponibilizado o primeiro reforço da vacina, 52,3% da população já se imunizou, enquanto na faixa etária de 35 anos ou mais, o número é de 79,3%. Este grupo, que já tem disponível o segundo reforço, consta com adesão de 25,6% nesta etapa.

Já na faixa etária de crianças entre 5 e 11 anos, a primeira dose foi tomada por 59,5% do público alvo sul-mato-grossense, que somam 301.008 crianças. A segunda dose da vacinação já conta com 36,2% de adesão no Estado.