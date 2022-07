Águas Guariroba concerta vazamento de água na Dr. Mário Corrêa e libera meia pista

A Águas Guariroba concertou, na tarde desta segunda-feira (11), o trajeto atingido por um vazamento da rede de abastecimento de água na rua Dr. Mario Corrêa, entre as ruas 13 de Maio e Rui Barbosa, no centro de Campo Grande. Com isso, o tráfego de veículos ficou liberado somente em um lado da pista.

Nesta manhã, a equipe do O Estado Online registrou o momento que veículos passavam através do vazamento fazendo com que o asfalto da pista começasse a ceder aos poucos. A rua apresenta muitos remendos e isso pode contribuir para o desmoronamento da pavimentação.

No início do dia, o vazamento de água interrompeu a circulação de veículos e de pedestres na região, devido a intensidade da vazão de água. Acesse também: Dois bombeiros se feriram em incêndio que dura mais de 16h em São Paulo