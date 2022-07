Anestesista suspeito de estupro durante cesarianas é preso no RJ

O caso do anestesista do Rio de Janeiro, suspeito de ter estuprado uma paciente enquanto ela dava a luz no Hospital Estadual da Mulher, em São João de Meriti, no estado do Rio de Janeiro, chocou o país. A prisão em flagrante ocorreu no final da manhã desta segunda-feira (11).

O caso foi esclarecido e levado até a policia porque a equipe de enfermagem do hospital desconfiou da atitude do médico, que aplicava mais sedativos do que o necessário para um parto cesárea, deixando as mulheres desacordadas, e, por isso, colocou um celular para filmá-lo.

A delegada explicou que, na cirurgia anterior, uma integrante da equipe de enfermagem precisou verificar um bisturi e testemunhou o ato.

Após a filmagem, a equipe comunicou a diretoria do hospital, que acionou a Polícia Civil. Segundo a delegada, ele preferiu não se manifestar. O nome do médico preso não foi divulgado.

“O investigado não quis prestar declarações na sede policial, foi assistido por advogado e, orientado, preferiu não prestar declarações na delegacia, prestará em juízo. O tempo todo parecendo conformado, não demonstrou muita surpresa, não demonstrou arrependimento, não negou e não confessou, simplesmente acatando todos os procedimentos aqui da delegacia sem nada falar”, revelou a policial.

O médico foi indiciado e preso em flagrante por estupro de vulnerável, por conta da impossibilidade de defesa da vítima, crime que tem pena de oito a 15 anos de reclusão. A delegada disse, ainda, que já requisitou documentos ao hospital para verificar que remédios foram ministrados em outras pacientes atendidas pelo médico e se havia ou não a real necessidade de sedação nos casos.

Com informações da Agência Brasil