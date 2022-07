Reviva Campo Grande: Confira as ruas que ficarão fechadas nesta terça-feira

Em decorrência do Reviva Campo Grande, a Rua Rui Barbosa, entre as ruas Dom Aquino e Marechal Rondon, ficará parcialmente fechada para obras de remendos superficiais amanhã (12). A previsão é de que a via seja liberada no mesmo dia.

Recebendo obras de remendo superficial e concretagem do pavimento rígido, o trecho entre as ruas João Pedro de Souza e Professor Severino Ramos de Queirós ficara totalmente fechado amanhã.

O cruzamento da Rua Padre João Crippa com a Rua Maracaju irá receber obras de drenagem. O trecho ficará parcialmente fechado a partir de amanhã e deve ser concluído no próximo sábado (16).

A Rua Pedro Celestino, entre a Av. Afonso Pena e a Rua Dom Aquino, também receberá obras de recapeamento nesta terça-feira (12). O trecho ficará totalmente fechado para a execução do trabalho, inclusive o cruzamento com a Rua Barão do Rio Branco. A via deve ser liberada no mesmo dia.

Ônibus na Rui Barbosa

Classificada como um dos principais corredores do transporte coletivo da cidade, a Rua Rui Barbosa começou a receber a instalação de pontos de ônibus tecnológicos hoje (11). Assim que ficarem prontas, as estações de embarque e desembarque proporcionarão maior comodidade e segurança aos usuários. Os passageiros poderão acessar o itinerário das viagens em tempo real, via qr-code, e terão câmeras de monitoramento, acesso a wi-fi e iluminação inteligente durante a espera.

A caminhada na região central também será mais tranquila. Entre a Av. Fernando Corrêa da Costa até a Av. Mato Grosso, os pedestres contarão com reforço na iluminação. Entre as melhorias garantidas pelo Programa Reviva Campo Grande, estão os 119 novos postes de iluminação complementar instalados no trecho que possui vários estabelecimentos com funcionamento noturno, como farmácias, instituições de ensino e igrejas.

Com informações de Prefeitura de Campo Grande

