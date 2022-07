Dois bombeiros se feriram em incêndio que dura mais de 16h em São Paulo

Até o início da tarde desta segunda-feira (11), mais de 50 de bombeiros combatem um incêndio de grandes proporções desde as 21h de domingo (10), [no horário de Brasília] em prédios comerciais na rua Barão de Duprat, na região da rua 25 de Março , centro popular e comercial da capital paulista.

No início da ocorrência, trinta viaturas foram deslocadas para apagar as chamas e dois bombeiros sofreram queimaduras de segundo grau e foram atendidos no pronto-socorro do Tatuapé. Um deles queimou 16% do corpo e outro 30%.

​O fogo já destruiu uma loja e consome os dez andares de um prédio. Desde a madrugada a fumaça preta provocada pelo incêndio é vista a quilômetros de distância e chama a atenção de moradores da região central e até da avenida Paulista. Várias pessoas publicaram vídeos, fotos e relatos nas redes sociais.

No início da manhã desta segunda (11) as chamas ainda persistiam e, segundo os bombeiros, havia o risco de o fogo espalhar para outros quatro imóveis que também foram atingidos. A corporação monitora também o risco de desabamento do edifício.

Entre os imóveis atingidos, havia uma igreja embaixo, que teve desabamento parcial, segundo os bombeiros. Uma loja e um prédio comercial de cinco andares também foram tomados pelas chamas.

Incêndio de grandes proporções num prédio na região da Rua 25 de Março, agora 22h deste domingo, em São Paulo. Sem relatos de feridos até agora 🙏🏼 pic.twitter.com/fDxWHWrDh3 — Filipe Sabará (@filipesabara) July 11, 2022

De acordo com a corporação, o prédio não tinha AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). A prefeitura informou que a edificação é de 1948, portanto tem 74 anos. No térreo funcionavam lojas e nos demais andares escritórios.

Com informações da Folhapress, por CRISTINA CAMARGO