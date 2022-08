Auxílio taxista: parcela dobrada de R$ 2 mil é paga hoje

O auxílio taxista, ou bem-taxista, começa a ser pago hoje (16), com parcela dobrada. O benefício emergencial para compensar o aumento dos combustíveis neste ano. Como cada parcela equivale a R$ 1 mil, cada motorista receberá R$ 2 mil neste mês.

Cerca de 245 mil taxistas recebem hoje. O dinheiro será depositado nas contas poupança sociais digitais e poderá ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite a compra em lojas virtuais cadastradas, o pagamento de contas domésticas e a transferência para qualquer conta bancária. O beneficiário precisará movimentar os recursos em até 90 dias após o depósito. Caso contrário, o dinheiro voltará para o caixa da União.

Criado pela emenda constitucional que criou estado de emergência por causa da alta do preço dos combustíveis, o Auxílio Taxista será pago até dezembro. A emenda elevou benefícios sociais e instituiu auxílios emergenciais até o fim do ano.

No próximo dia 30, haverá repescagem para pagar as duas primeiras parcelas às prefeituras que enviaram o cadastro dos taxistas de 5 de agosto até ontem (15). Segundo a Dataprev, estatal que processa a lista de beneficiários, as prefeituras incluíram mais 25 mil taxistas que estão tendo os dados analisados para verificar se estão aptos a receber o auxílio.

Confira o calendário de pagamento

Auxílio taxista começa a ser pago para 409 taxistas de Campo Grande

Em Campo Grande, o benefício será pago para 409 motoristas. O número de profissionais, que inclui permissionários e motoristas auxiliares, foi repassado pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) ao jornal O Estado. Ao todo são 600 cadastrados, mas nem todos estão regulares para o recebimento.

Para receber o pagamento serão observados a quantidade de taxistas elegíveis e o limite global disponível para o pagamento do auxílio.

