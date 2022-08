Ex-ministro da Saúde, Mandetta registra candidatura e apresenta seu projeto de mudança

Candidato ao Senado, Luiz Henrique Mandetta (União Brasil) iniciou sua campanha eleitoral nesta terça-feira (16). Mandetta já vem percorrendo o Mato Grosso do Sul para ouvir a população. “Com fé na vida e amor no coração, nossa caminhada rumo ao Senado inicia hoje”, afirmou.

Ex-ministro da Saúde, o candidato carrega na bagagem dois mandatos de deputado federal e a experiência como secretário de Saúde em Campo Grande.

“Mato Grosso do Sul precisa de mudança, precisa voltar a ocupar o papel de destaque que deve ter no cenário nacional. Uma mudança realista e segura, que jogue luz neste momento de crise e escuridão quando a fome voltou, a miséria cresceu e a grana ficou curta no bolso dos sul-mato-grossenses”, sustentou.

Ao lado da candidata ao governo do Estado, Rose Modesto, Mandetta integra a coligação "Tocando em frente para cuidar de nossa gente". Os suplentes são Sérgio Murilo (Podemos) e Deusimar Alves (Pros).

Com informações da Assessoria