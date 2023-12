Adriane Lopes sanciona lei que isenta igrejas e templos religiosos de pagar o IPTU

As igrejas ou templos religiosos de Campo Grande não precisarão pagar mais o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). A prefeita Adriane Lopes sancionou nesta quarta-feira(20) uma lei que isenta esses locais de pagar o imposto.

A lei vale para templos religiosos tanto em prédios próprios ou alugados no município. A publicação da lei saiu na edição extra de n° 7.322 do Diário Oficial – Diogrande.

Essa lei complementar de n. 509, de 20 de dezembro de 2023, altera, acrescenta e revoga dispositivos da Lei n. 1.466, de 26 de outubro de 1973, que dispõe sobre o Código Tributário do Município de Campo Grande-MS.

