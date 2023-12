“Lésbica” é a categoria mais acessada pelo Pornhub e mostra fetichização e contradição social

Em meio a uma sociedade marcada por crises políticas, perda de direitos e uma onda conservadora que, paradoxalmente, supre seus desejos com aquilo que condena, as mulheres lésbicas lutam por visibilidade. No universo do Pornhub, uma das plataformas mais acessadas do mundo, os dados revelam uma problemática real: a fetichização dessas mulheres, que buscam espaço em meio a estigmas e estereótipos.

Os dados do I LesboCenso Nacional mostrou em dados desafios enfrentados por mulheres lésbicas no Brasil, mesmo 27 anos após a criação do censo. O estudo, que mapeia as vivências lésbicas no país, revela que a lesbofobia ainda é uma realidade para a maioria das entrevistadas.

De acordo com a pesquisa, realizada recentemente, 79% das mulheres lésbicas entrevistadas afirmaram ter sofrido algum tipo de lesbofobia ao longo de suas vidas. Esse dado alarmante destaca a urgência de discutir e combater a discriminação e violência contra a comunidade lésbica no Brasil.

Entre os atos mais recorrentes de lesbofobia relatados pelas participantes, destacam-se o assédio moral, o assédio sexual e a violência psicológica. Essas formas de discriminação não apenas prejudicam o bem-estar emocional e mental das mulheres lésbicas, mas também evidenciam a necessidade contínua de ações afirmativas e políticas públicas que assegurem a segurança e a igualdade para essa parcela da população.

Pornhub

O Pornhub divulgou sua estatística de pesquisa anual referente aoano de 2023, evidenciando um aumento na popularidade do termo “lésbica”, tanto no Brasil quanto globalmente.

Contrastando com essa tendência, o termo mais pesquisado nos Estados Unidos, pelo terceiro ano consecutivo, foi “lésbica”. No entanto, essa aparente busca por representação e ação entre mulheres esconde uma realidade complexa: a fetichização das mulheres lésbicas.

Curiosamente, países como Canadá, México, Austrália e partes da América do Sul mostraram mais interesse na categoria “Lésbica” do que em outras áreas do mundo. Este fenômeno levanta questões sobre como a representação é consumida e interpretada culturalmente. No Pornhub, o termo “lésbica” manteve seu posto como o mais pesquisado nos Estados Unidos em 2023, repetindo uma tendência que persiste desde 2017. A categoria mais vista no ano também foi “Lésbica”, tanto em 2023 quanto em 2022.

No Brasil, um país onde a conservadorismo se mistura com a busca por fetiches, o termo mais pesquisado foi “hentai”, seguido por “brasileira” e “milf”. Surpreendentemente, o termo “lésbicas” teve um aumento significativo nas pesquisas, saltando 10 posições.

Apesar de “lésbica” ser o termo mais pesquisado nos Estados Unidos, a análise das categorias visualizadas em 2023 revela um dado intrigante. Enquanto para os homens essa categoria ocupa o 7º lugar, para as mulheres é a 1ª categoria mais vista. Isso sugere que a representação lésbica, embora popular, pode estar sendo consumida de maneiras diversas, incluindo o componente fetichista.

O Pornhub também destaca que o termo “milf”, ocupando o segundo lugar nas pesquisas, é consistentemente classificado entre os termos mais pesquisados ao longo dos anos. Essa preferência por mulheres mais velhas, poderosas e sensuais é um fenômeno constante na plataforma.

A contradição entre buscar visibilidade e lidar com a fetichização evidencia a complexidade da representação das mulheres lésbicas no contexto contemporâneo. Enquanto buscam espaço e aceitação, enfrentam o desafio de não serem reduzidas a objetos de desejo, mas sim serem reconhecidas em sua diversidade e complexidade como seres humanos.

