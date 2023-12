Sábado em MS será de sol e possíveis tempestades

O primeiro sábado(23) do verão 2023, em Mato Grosso do Sul, será de sol com nebulosidades, podendo registrar chuvas com intensidade de fraca à moderada, e até mesmo tempestades que poderão vir acompanhadas de rajadas de vento e raios.

De acordo com informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), as instabilidades ocorrem por conta da disponibilidade de umidade e do aquecimento diurno, que além de causam calor, também provoca pancadas de chuva.

A atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai e o deslocamento de cavados também influenciam a formação de nuvens e chuvas, principalmente para a região sul do estado. Em Campo Grande, o dia amanheceu com céu aberto e a previsão para este sábado é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, registrando mínima de 24ºC e máxima prevista de 32ºC.

Na região norte do estado, Sonora terá temperatura mínima de 21ºC e a máxima de 36ºC. Em Chapadão do Sul mínima prevista de 20ºC e máxima de 35ºC. O sábado em Ponta Porã terá 24ºC de mínima e em Dourados 22ºC, as duas cidades têm máxima prevista de 35ºC. Para Aquidauana e Três Lagoas, a previsão é de 24ºC de mínima e 37ºC de máxima.

Mais uma vez, Corumbá e Porto Murtinho, os termômetros se aproximarão dos 40ºC, a mínima prevista para as duas cidades é de 24ºC, a máxima prevista para Porto Murtinho é de 38ºC e Corumbá 39ºC.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) destaca Campo Grande e outros 41 municípios, com alerta de tempestade com chuva de até 50 mm por dia, ventos intensos que podem chegar aos 60 km/h, além de queda de granizo e risco de corte no fornecimento de energia elétrica. O aviso termina às 9h do domingo (24).

Com informações do Cemtec e Inmet.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: