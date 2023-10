Adecoagro é uma das 150 melhores empresas para trabalhar do Brasil

Na última segunda-feira, 16 de outubro de 2023, a Adecoagro entrou oficialmente para um dos principais rankings do país: as 150 Melhores Empresas para Trabalhar – Great Place to Work® Brasil. A consultoria global já havia reconhecido a Companhia nos rankings da região Centro-Oeste e do Agronegócio Nacional.

Nesta 27ª edição do Ranking GPTW Brasil 2023, mais de 5 mil empresas participaram do Programa de Certificação & Ranking, das quais 150 foram premiadas no evento que reuniu as principais empresas na capital paulista. O levantamento realizado com as 150 Melhores para Trabalhar é estruturado em métricas e critérios rigorosos e transparentes em duas etapas: quantitativa – é necessário que a empresa atinja a amostra mínima de funcionários e que obtenha uma nota igual ou superior a 70% e práticas culturais; uma vez atingidas as condições da primeira etapa, a empresa passa para a etapa qualitativa – com a avaliação das práticas internas.

Leonardo Berridi, Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios, destaca que a presença da Adecoagro no ranking das melhores empresas para se trabalhar é resultado de uma cultura corporativa que coloca verdadeiramente as pessoas no centro do negócio.

Além dos dois reconhecimentos do Great Place to Work, a Adecoagro também figurou no TOP 03 no ranking de Bioenergia da 23ª edição do Anuário Valor 1000, um dos principais reconhecimentos corporativos nacionais que destacou as melhores empresas de 27 setores da economia.

Para Renato Junqueira Santos Pereira, Vice-Presidente de Açúcar, Etanol e Energia, muito mais do que resultados, só é possível construir um futuro sustentável e um legado por meio de pessoas. “Nos orgulhamos em desenvolver programas consistentes de formação e desenvolvimento, bem como ambientes de trabalho alinhados com nossos valores e nossa cultura. Tudo isso resulta na satisfação de nossos colaboradores e nossas colaboradoras, que nos colocaram entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil”, complementa o executivo.

Sobre a Adecoagro

Com sede em Luxemburgo e acionistas em todo o mundo, a Adecoagro (NYSE: AGRO) é um dos principais produtores de alimentos e energia renovável da América do Sul, presente em três países. No Brasil desde 2004, a Companhia atua na produção de açúcar, etanol e cogeração de energia elétrica com três unidades industriais: Usina Monte Alegre (MG) e o cluster formado pelas usinas Angélica e Ivinhema, ambas no Mato Grosso do Sul. Juntas, elas possuem capacidade de moagem de 13,7 milhões de toneladas de cana por safra. Reunindo mais de 6.900 colaboradores e colaboradoras no Brasil (setembro de 2023), a Adecoagro caracteriza-se por um modelo de baixo custo de produção, alta flexibilidade e processos inovadores, sendo reconhecida como uma das mais competitivas do segmento sucroenergético mundial. Para mais informações, consulte nosso site www.adecoagro.com/pt

Com informações da assessoria

