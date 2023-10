CG Saneada chega a mais de 187 km de rede e amplia ações para a universalização

Mais de 187 km de rede de esgoto já foram implantados desde o início das obras do Programa Campo Grande Saneada em janeiro de 2023. Com isso, as obras chegam a mais de 19,2 mil ligações de esgoto em Campo Grande. Nesta semana, o cronograma de obras da Águas Guariroba terá frentes de atuação na região do Parati, Nova Campo Grande e São Conrado.

As equipes da concessionária também seguem com frentes de trabalho nas regiões dos bairros Lageado, Popular, Los Angeles, Coophavilla II, Nova Lima, Moreninhas, Tiradentes e Panamá.

As obras seguem o cronograma da concessionária e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do município e é uma das maiores ações da concessionária no ano de 2023, com investimentos direcionados à ampliação da rede de esgoto em Campo Grande. O programa dá continuidade às ações de ampliação e universalização dos serviços de coleta de esgoto em Campo Grande.

Segue abaixo o cronograma de obras nos bairros de Campo Grande de 16/10 a 20/10 :

Bairro: Los Angeles

Rua Antônio Prado

(Rua Escaramuça x Rua José Peixoto)

Rua José Peixoto

(Rua Antônio Prado x Rua Izolina Alves Ribeiro)

Rua Izolino Alves Ribeiro

(Rua José Peixoto x Rua Dom Fernandes Sardinha)

Rua Dom Fernandes Sardinha

(Rua Jurea x Rua Izolina Alves Ribeiro)

Rua Izolino Alves Ribeiro

(Rua Augusta R. Guido x Rua Dom Fernandes Sardinha)

Rua Augusta Rossini Guide

(Rua Jurea x Rua Izolina Alves Ribeiro)

Rua Capristano de Abreu

(Rua Dom Fernandes Sardinha x Final Rua)

Rua Dom Fernandes Sardinha

(Rua Cassim Contar x Capristano Abreu)

Bairro: Lageado

Rua Tristão dos Santos

(Rua Evelina Selingardi x Rua Adelaide Maia)

(Rua Adelaide Maia x Rua Anselmo Selingardi)

Bairro: Tiradentes

Av. Três Barras

(Rua Heitor Laburu x Rua Antônio Carlos)

Rua Maria Scatena

(Rua Heitor Laburu x Rua Ana Paula Fernandes)

Rua Dorgival Salviano

(Rua Heitor Laburu x Rua Ana Paula Fernandes)

Bairro: Coophavilla II

Rua Marambaia

(TV. Do Cachalote x Rua da Península)

(Rua da Península x Rua do Porto)

Rua Península

(Rua Marambaia x Rua da Enseada)

TV. Do Cachalote

(Rua Marambaia x Rua da Enseada)

Rua da Baleia

(Rua Marambaia x Rua da Enseada)

TV. Dos Golfinhos

(Rua Marambaia x Rua da Enseada)

Rua Verde Louro

(Rua da Restinga x AV. Dr. Nasri Siufi)

Rua da Restinga

(Rua Verde Louro x Rua da Beira Mar)

(Rua da Beira Mar x Rua Marambaia)

Rua da Beira Mar

(Rua da Restinga x TV. Do Golfinho)

(TV.Do Golfinho x Rua da Baleia)

Bairro: Panamá

Rua Coudelaria

(Rua Adélia Fraiha x Rua Pepa Sobral)

Rua Adélia Fraiha

(Rua Carlos Garcia Queiroz x Rua Amanda Gomes)

(Rua Amanda Gomes x Rua Heitor Vieira de Almeida)

Rua Heitor Vieira de Almeida

(Rua Adélia Fraiha x Rua Ada Fraiha)

Rua Lili Chaia

(Rua Adélia Fraiha x Rua Ada Fraiha)

Bairro: Moreninhas IV

Rua Crispim Moura

(Rua Ipamerim x Rua Peruíbe)

(Rua Peruíbe x Rua Macambira)

(Rua Macambira x Rua Aracati)

(Rua Aracati x Rua Camaçari)

(Rua Camaçari x Rua Equipe Piquet)

Rua Bento de Souza

(Rua Ipamerim x Rua Peruíbe)

(Rua Peruíbe x Rua Macambira)

(Rua Macambira x Rua Aracati)

(Rua Aracati x Rua Camaçari)

(Rua Camaçari x Rua Equipe Piquet)

Bairro: São Conrado

Av. Gal. Alberto Carlos M. de Lima

(Rua Planaltina x Rua Barbalha)

(Rua Barbalha x Rua Jandaia do Sul)

(Rua Jandaia do Sul x Rua Carangola)

Rua Internacional

(Rua Ouro Preto x Rua Gen. Ângelo F. da Cunha)

Rua Vitória Zardo

(Av. Gen. Alberto C. M. Lima x Rua Gen. Valter G. Escheneek)

Rua Ouro Preto

(Rua Antônio Ignacio de Souza x Rua Internacional)

Rua Maj. José Pinto

(Rua Antônio Ignacio de Souza x Rua Internacional)

Rua Pedra Negra

(Rua Antônio Ignacio de Souza x Rua Internacional)

Rua Dr. Torres

(Rua Internacional x Rua Antônio Ignácio de Souza)

Bairro: Nova Campo Grande

Av. Wilson Paes de Barros

(Rua Antônio Viera de Mello x Rua Oscar Cordeiro)

(Rua Oscar Cordeiro x Rua dos Beckman)

(Rua dos Beckman x Rua Delmiro Gouveia)

(Rua Delmiro Gouveia x Rua Emilia Teodora)

Bairro: Parati

Rua Alberto Abraão

(Rua Ary Matoso x Rua Gabriel Abraão)

Rua Guensei Shinzato

(Rua Ary Matoso x Rua Hikaro Kamiya)

Com informações da assessoria

