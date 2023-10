Prefeita busca recursos em Brasília para viabilizar obras e equipamentos para Saúde da Capital

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, cumpriu agenda em Brasília na terça-feira (17), quando visitou integrantes da Bancada Federal de Mato Grosso do Sul, no Congresso Nacional, em busca de recursos para viabilização de obras de infraestrutura, drenagem e pavimentação de diversas regiões do município.

Além disso, a chefe do Executivo Municipal de Campo Grande tratou de parcerias para aquisição de equipamentos para Unidades de Saúde e ambulâncias quatro e duas rodas – motolâncias -, além de colocar em pauta a Educação.

Com o objetivo de ampliar a capacidade de atendimento, a Prefeita solicitou aos deputados federais o apoio para aquisição de equipamentos para unidades de Saúde da Capital, em especial para o Centro de Referência da Mulher Atendimento Materno-Infantil, inaugurado em setembro. Outras pautas também foram apresentadas, como por exemplo, a construção de praças e expansão da malha cicloviária do município.

Na oportunidade, a chefe do executivo municipal destacou as potencialidades da capital de Mato Grosso do Sul, que deu um salto no avanço da inovação com a inauguração do Parque Tecnológico (ParkTec CG) e das novas oportunidades comerciais que surgem a partir das Rotas de Integração-Latino-americanas (Rilas) e da Rota Bioceânica.

"A oferta de serviços está na Capital, então conseguimos, através de estudos, evidenciar a importância de Campo Grande para as Rilas. Recebemos diversas delegações de países da Europa, da América Latina e outras localidades, que já demonstram interesses comerciais na nossa cidade e no Mato Grosso do Sul, onde já estabelecemos contatos. Na Capital, após a abertura do escritório internacional da Prefeitura, o Chile também inaugurou recentemente, no mesmo prédio, um espaço de negócios e tratativas. Tudo isso já transforma a Capital de Mato Grosso do Sul e acreditamos que tudo isso vai impactar a região Central do Brasil", ponderou Adriane Lopes.

