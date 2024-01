Ações de urbanismo serão realizadas pela Secretaria de Meio Ambiente de Campo Grande neste fim de semana

Um mutirão com ações de urbanismo será realizado pela Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana de Campo Grande.

A ação acontece para agilizar a grande demanda de processos protocolados em 2023 solicitando os benefícios da Lei de Anistia, junto a todos os outros procedimentos de atribuição urbanística. Ao total serão efetuados mais de 320 procedimentos de Auditoria.

Uma equipe de Auditores de Fiscalização Urbanística farão análises de Processos de Anistia, Processos de Aprove Fácil, Análises de Certidões de Conformidade Urbanística, Emissões de Cartas de Habite-se, vistorias externas em processos relacionados à Anistia, na fiscalização de terrenos baldios e na fiscalização de denúncias de descarte irregular de resíduos.

