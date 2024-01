Homem é preso após roubar violão em Aquidauana

Na última quinta-feira, 25/01, a Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Aquidauana-MS, efetuou a prisão de um indivíduo de 51 anos sob a acusação de ter adquirido um violão proveniente de furto. O instrumento, avaliado em R$ 10 mil, foi comprado pelo receptador por uma quantia irrisória de R$ 50,00.

Os eventos remontam ao dia 22/01, quando um homem de 46 anos, já identificado pela polícia, adentrou uma igreja na região central de Aquidauana e subtraiu um violão da marca Taylor. Posteriormente, ele vendeu o objeto ao receptador.

Após o registro do Boletim de Ocorrência, as equipes da 1ª DP de Aquidauana localizaram o autor do furto, identificado como L.S., que confessou a autoria do crime e colaborou com as investigações, indicando o local onde havia ocultado o instrumento musical.

L.S. revelou ter vendido o violão por R$ 50,00 para E.B.R., o receptador. Os policiais dirigiram-se à residência deste último, onde encontraram o violão escondido sob um lençol, juntamente com vários objetos entulhados.

Ao ser questionado sobre a aquisição do violão, E.B.R.A. negou a transação, sendo incapaz de explicar como o instrumento furtado chegou à sua residência. Diante disso, ele foi detido e conduzido ao Plantão Policial da 1ª DP de Aquidauana.

