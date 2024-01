Confira as interdições no trânsito neste fim de semana em Campo Grande

Neste fim de semana haverá interdições em vários pontos do trânsito em Campo Grande segundo a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran). A orientação é para condutores pedestres manterem atenção redobrada e planejar rotas alternativas.

Confira as Interdições:

Data: 26/01/2024

Horário: 12h às 18h

Local: Rua Anselmo Selingardi entre Rua Léa Maria Barbosa Marques e Rua Domingos Belentani (na altura do nº 1.261) Bairro Dom Antônio Barbosa

Evento: Evento Recreativo

Data: 27/01/2024

Horário: 18h às 22h

Local: Av. Calógeras entre Rua Temístocles e Av. Mato Grosso

Evento: Atração Cultural

Data: 27/01/2024

Horário: 07h às 14h

Local: Av. Noroeste entre Av. Afonso Pena e Rua Barão do Rio Branco

Evento: Feira popular

Data: 28/01/2024

Horário: 15h às 23h

Local: Av. Marinha entre Rua da Península e Rua do Porto – Coophavila II

Evento: Ação festiva da comunidade

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.