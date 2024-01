Agendão: Djavan faz apresentação da turnê ‘D’ neste sábado (27), na Capital

[Texto: Ana Cavalcante, Jornal O Estado de MS]

Ainda, no sábado, tem opção de conferir o espetáculo infantil que vai apresentar a história do rock no Centro de Convenções

Djavan é atração em Campo Grande neste sábado (27), no Bosque Expo. Como parte de sua aguardada turnê mundial ‘D’ em 2024, o Bosque Expo abrirá as portas às 20h, com o show confirmado para iniciar às 22h30. Os ingressos variam de valor entre R$ 135 e 4.600.

A nova turnê é uma homenagem ao seu 25º álbum de estúdio, ‘D’, lançado em agosto de 2022. O álbum reflete sobre a proposta de romper com o retrocesso e a falta de esperança, buscando transmitir felicidade e otimismo.

A turnê antevê um show surpreendente, pois o repertório inclui não apenas as faixas do último álbum, como ‘Num Mundo de Paz’ e ‘Primeira Estrada’, mas também cerca de 20 canções que abrangem sucessos de todas as fases da carreira do cantor. Djavan, mesmo renovando a lista de clássicos, mantém músicas como ‘Sina’ e ‘Flor de Lis’ como presenças constantes devido ao amor do público por essas canções. A turnê ‘D ‘anuncia uma experiência memorável aos shows do cantor.

Ingressos podem ser comprados pelo site. Acesse o link no @pedrosilvapromocoes no Instagram.

Um dos gêneros mais difundidos do mundo, o rock n’ roll tem descoberto uma mini geração de rockeiros se formando quando o espetáculo é realizado. Em Campo Grande, com apresentação única, o espetáculo está marcado para às 16h no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo. A realização conta com o patrocínio máster da BB Seguros por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Ingressos variam entre R$ 40 e R$ 120.

‘Rock para Crianças – A História do Rock’, de autoria, roteiro e direção de Ana Ferguson e Solange Bighetti, apresenta em 60 minutos, de forma lúdica, divertida e com banda ao vivo, a história do rock and roll, é contada por meio de diálogos, coreografias, imagens e muita música, com banda ao vivo para toda a família.

Segundo a diretora-geral e uma das roteiristas, Ana Ferguson, comenta que a proposta do projeto é estimular o conhecimento da história do gênero, bem como promover um entretenimento em família. ‘A ideia é que o espetáculo seja um entretenimento para a família, permitindo que os pais roqueiros ou que curtem um bom rock and roll apresentem o gênero para seus filhos, com imagens projetadas em um telão e banda ao vivo. Vai ser muito divertido!’, disse.

Em uma hora de espetáculo, ícones do rock como Beatles, Led Zeppelin, Bon Jovi, entre outras bandas que marcaram época, serão citados pelos personagens Duda e Kiko, que apresentarão um panorama histórico do gênero, desde a década de 50 até os dias atuais. Leve e divertido, o espetáculo promove conhecimento enquanto permite que os pais e amantes do bom e velho rock and roll apresentem o gênero aos pequenos, conforme salienta a também roteirista e diretora de produção Solange Bighetti. Todo o espetáculo foi pensado para que a família tenha uma tarde inesquecível, tanto para pais quanto para as crianças que já curtem e escolheram o rock and roll como trilha musical de suas vidas’, salienta Solange.

Para mais informações, acesse o site: www.rockparacriancas.com.br. Ingressos podem ser adquiridos no link disponível no @rockparacriancas.

Sexta-feira

Um Chopp de Buteco: Um Chopp de Buteco inicia a programação deste fim de semana com promoções e muito sertanejo ao vivo. Hoje (26), Ramiro comanda o palco do bar, a partir das 20h. Além do show ao vivo, o bar anuncia muita cerveja gelada e porções deliciosas. O bar está localizado na Av. Tamandaré, 4.505, bairro Seminário. Para mais informações, acesse o Instagram: @umchoppdebuteco.

Blues Bar: Hoje (26), em ritmo de flashback, o Blues traz o melhor dos clássicos dos anos 70, 80 e 90 para iniciar o final de semana. Quem sobe ao palco do bar e comanda a discotecagem é DJ Sammy e Patty Araújo. O show ao vivo começa às 20h, com entrada limitada. Os ingressos serão vendidos somente na hora. Acesse no Instagram o @bluesbarms para mais informações sobre.

Quiçá Bar: Com entrada gratuita, O Quiçá Bar dá as Boas-vindas ao final de semana nesta sexta (26) com muita discotecagem, drinks, cervejas e muita curtição. A set list fica por conta da Dj Keertana, já a cerveja Gelada e outros degustes compõem o cardápio de um dos gastrobar mais charmosos da Capital. A entrada é gratuita. O bar está localizado na Rua Euclides da Cunha, 488.

Vibes Bar em Dourados: Aos amantes dos clássicos de rock and roll, o Vibes Bar preparou uma apresentação especial para você. Hoje (26) a banda Trajeto 2 sobe ao palco do Vibes com um repertório repleto dos grandes hits que marcaram a história do gênero. Além da atração musical, o bar oferece mojitos por R$ 15 à noite toda. Com ingressos a partir de R$ 15, as entradas podem ser compradas antecipadamente pelo WhatsApp: 6799926-6622. O Vibes Bar está localizado na Rua Monte Alegre, 4209, em Dourados – MS.

Canalhas Bar: Sexta (26) é dia da banda Foogha no Canalhas Bar. Além do show ao vivo, o bar abre com promoções de IPAs a partir de R$ 9,99 até às 20h. A entrada é R$ 20 e pode ser adquirida somente na hora. O bar inicia às 18h, e está localizado na Dom Lustosa, 214. Para mais informações, acesse o Instagram: @cervejariacanalhas.

Koch Bar: A banda Prepotentes é a atração nesta sexta-feira (26) no Koch Bar. Além do som fronteiriço, o Kock inicia as atividades com promoção de cerveja por R$ 14 a caneca de 500 ml. O bar ainda oferece espaço kids, e várias opções de cerveja artesanal e um cardápio com porções para todos os gostos. Para mais informações, acesse o Instagram:@kochbiercervejariacg. O bar está localizado na Av. Três Barras, 738.

Porks CG: A sexta (26) no Porks a banda Vertigo aposta em um showzaço ao vivo para o público do bar. Não só, mas além da atração musical, a casa segue com promoções, com chopp pilsen por R$ 6 até às 20h e gin tônica por R$ 15, à noite toda. As atividades no bar iniciam às 17h, e o Porks está localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 4.020, Santa Fé. Para mais informações, acesse o Instagram: @porkscgsantafe.

Sábado

Workshop de Biscuit: Neste sábado (27), será realizado o workshop de biscuit, a partir das 14h30. Para participar, é necessário doar dois quilos de alimentos não perecíveis. Os alimentos devem ser entregues na hora do workshop, mas as inscrições devem ser feitas antecipadamente, diretamente no site do shopping: Norte Sul Plaza.

Feira Mixturô: Feira de empreendedorismo e economia criativa, a Feira Mixturô, realiza sua primeira edição de 2024 neste sábado (27). A partir das 16h às 21h, a feira acontece em edição especial de férias, com pintura facial e outras atividades das 17h às 19h. Além da colônia de férias ser gratuita para a criançada, a Mixturô é elogiada por sua variedade de produtos, como itens de artesanato, gastronomia, moda e muito mais!

Capivas Cervejaria: Com programação especial, o Capivas abre as portas da casa para o Bloco Calcinha Molhada. A parceria aposta em um pré-carnaval daqueles… Seguindo a programação do carnaval, o esquenta contará com a tradicional matinê ‘Fraldinha Molhada’, com atividades como perna-de-pau e outras recreações. Para mais informações, acesse no Instagram o @capivascervejaria. O bar fica na Rua Pedro Celestino, 1079 – Centro.

Cege Comedy: O espaço Cege retorna de seu recesso com o Stand Up Comedy de Férias. Além de muitas risadas, o espaço também venderá cerveja. Por apenas R$ 5, você se une neste sábado (27) ao clube do Cege Comedy, que garante uma noite de muitas risadas. O pagamento deve ser efetuado com antecedência no número 67981465462 ou no direct do grupo no Instagram: @cegecomedy

Porks CG: Neste sábado (27), no Happy Hour do Porks, das 17h às 20h, a promoção vai desde cervejas por R$ 6 até drinks por R$ 15. A apresentação da noite fica por conta da Banda Plebeus. O Porks está localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 4.020, bairro Santa Fé. Para mais informações, acesse no Instagram: @porkscgsantafe.

Blues Bar: Em celebração à música brasileira, em sua primeira edição de 2024, o Lab Hits é a atração neste sábado (27) no Blues. Com tributos à Legião Urbana, Os Paralamas do Sucesso, Titãs e muito mais, quem sobe ao palco do Blues será Nandoh, Kleber Almeida e Leo Ricartes. O espaço ainda oferece drinks e várias opções de cerveja. O bar abre às 20h, com entrada limitada.

Os ingressos, vendidos a R$ 30, podem ser comprados antecipadamente pelo site Sympla. Adquirir os ingressos antecipados garante 25% de desconto e sem taxa de conveniência. Acesse no Instagram o @bluesbarms para mais informações sobre os ingressos. O Blues Bar está localizado na 15 de novembro, 1.186.

Domingo

Clube Estoril: O Clube Estoril realiza o tradicional almoço por quilo neste domingo (28), a partir de 12h. Além do tradicional almoço, Paulinho Manasses é a atração musical dessa edição. Para mais informações, acesse @clubeestoril. O espaço fica localizado na Silvina Tomé Veríssimo, 20, bairro Jardim Autonomista.

Colônia de Férias no Shopping Norte Sul: O Shopping Norte Sul apresenta uma opção especial para as férias de janeiro: a Colônia de Férias no Espaço Sesc. O parque Floresta Encantada oferece uma variedade de atividades para a criançada, incluindo pula-pula, piscina de bolinhas e interação com os personagens do filme Madagascar. O parque está aberto diariamente, seguindo o horário do shopping. Uma atração imperdível é a oficina de slimeria.

Para quem busca atividades mais tranquilas, a divertida oficina de massinha elástica acontece todos os dias em frente à Ri Happy, com horário de funcionamento alinhado ao do shopping. Os amantes de jogos têm uma programação especial no ‘Free Play’ do Sesc, com Just Dance, Jogos de Tabuleiro e Vídeo Game gratuito de terça a domingo.

Os leitores podem desfrutar da Biblioteca Sesc, aberta também de terça a domingo, das 15h às 20h, ao lado da Riachuelo.

Shopping CG com programação kids: Oficinas de brinquedos, parques, cinema e recreação são opções de atividades para o fim de semana. Oficina de Brinquedos de Sucata e Pinturinha promete divertir e soltar a imaginação da garotada. Utilizando material reciclável, a oficina, além de estimular a criatividade, é puro lazer para os pequenos. As atividades acontecem sábado (27) e domingo (28), a partir das 16h no corredor da expansão (em frente à Camicado).

Sucesso no YouTube e considerado um dos maiores canais infanto-juvenis do Brasil, o canal Gato Galáctico, fundado em 2013, chega à Capital com o seu parque temático. Inspirado nas aventuras dos personagens do canal, o Parque do Gato Galáctico tem um circuito de aventuras com a Piscina de Bolinhas do Roni para mergulhar em um universo colorido de imaginação e diversão; a Ponte dos Sonhos da Luna, para atravessar pontes mágicas que parecem flutuar sobre nuvens de sonhos; a Escalada Radical do Lipe, que traz alturas com muito humor e adrenalina. O espaço é destinado a crianças de 2 a 13 anos e funciona diariamente.

