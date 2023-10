Ação Cidadania levará serviços gratuitos à Ribas do Rio Pardo

No próximo sábado(21), o município de Ribas do Rio Pardo receberá a edição do Ação Cidadania 2023. O evento tem como objetivo proporcionar serviços em saúde, lazer, cultura, educação e cidadania à população gratuitamente.

O local do Ação Cidadania será na Praça dos Ipês, bairro Jardim Ouro Verde e acontecerá das 8 às 15 horas. O evento é realizado pelo sistema FIEMS com parceiors de instituições públicas e privadas. Todos os públicos poderão comtemplar as atividades oferecidas. Confira quais serão os serviços atendidos.

Serviços disponibilizados

balcão de empregos;

emissão de documentos pessoais;

renegociação de dívidas;

palestras sobre empreendedorismo; corte de cabelo masculino;

manicure e design de sobrancelhas; entre outros.

Além desses serviços poderão haver outros no evento, também haverá brincadeiras, oficinas e pintura oficial para as crianças.

Em 2023, o Ação Cidadania passou por Porto Murtinho. Em 2022, foram realizadas cinco edições na capital e no interior do Estado.

