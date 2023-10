É hora de celebrar o espírito esportivo e apoiar nossos atletas enquanto os Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 se preparam para a emocionante cerimônia de abertura, que está marcada para esta sexta-feira, a partir das 20h30. Este evento esportivo é aguardado com grande expectativa, não apenas pela magnitude dos Jogos, mas também por ser a primeira vez em quase três décadas que não será transmitido na televisão tradicional. A coompetição possui um pássaro da especie Tachuris rubrigastra, nativo do território chileno, tendo como característica a penagem de sete cores.

O Brasil, como uma das nações favoritas do continente americano em termos de conquistas esportivas. O país é o quarto maior medalhista na história do torneio, e na edição atual, busca superar seu melhor desempenho alcançado em Lima, em 2019, onde conquistou um total de 171 medalhas.

Uma das estrelas da competição é a multicampeã Rebeca Andrade, que se aventura na ginástica artística em uma competição pan-americana pela primeira vez. A ex-jogadora da seleção brasileira de vôlei, Fernanda Garay, já está em Santiago para proporcionar uma cobertura abrangente dos jogos no campeonato. Com sua experiência no esporte, ela trará todos os detalhes dos eventos esportivos e as histórias inspiradoras dos atletas que competem no maior palco pan-americano.

Transmissão

Os Jogos Pan-Americanos de 2023 marcam uma virada na forma como o mundo acompanhará o evento. A transmissão será exclusiva da Cazé TV em parceria com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) no YouTube. Acompanhe também pelo Canal Olímpico do Brasil A Band e a ESPN chegaram a ser procuradas nas últimas semanas, mas não houve um acordo para a transmissão televisiva.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: