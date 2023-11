Abertas as inscrições para o Encontro do Plano Estadual de Economia Criativa

O Encontro Regional do Plano Estadual de Economia Criativa – “MS+CRIATIVO”, da Costa Leste, está com isncrições abertas. O evento acontece no SEST/SENAT, das 7h30 do dia 28 de novembro.

O público-alvo são todos os empreendedores e profissionais de diversas áreas que atuam nesta região( Costa Leste). Para se inscrever, os interessados devem acessar o link.

A reunião dá sequência ao primeiro encontro realizado no dia 23 de outubro. Nesta fase integram no encontro representantes das cidades de Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Brasilândia, Cassilândia, Inocência, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo e Selvíria.

Estará em questão do encontro, as necessidades dos participantes da Costa Leste do Estado, e as principais demandas vão ser acrescentada no Plano Estadual de Economia Criativa de Mato Grosso do Sul.

A ação é uma parceria do Sebrae/MS) e da Fecomercio MS , SESC) com o Governo do Estado e Prefeitura de Três Lagoas, e tem como foco o fomento da cultura local, permitindo o fortalecimento da coletividade.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.