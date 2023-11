Polícia Civil desencadeia operação “Lex Ultiones” para desvendar homicídio em Mundo Novo

Na manhã desta quinta-feira (09), a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Mundo Novo, deflagrou a operação “Lex Ultiones”, relacionada ao homicídio qualificado de Marcelo Antonelo da Silva, de 25 anos, ocorrido na noite de 26 de outubro em Mundo Novo. Marcelo foi vítima de dois tiros à queima-roupa, atingindo sua face e pescoço, resultando em seu falecimento pouco tempo depois, mesmo após ter sido socorrido ao hospital local.

Segundo as investigações, no dia do crime, dois indivíduos em uma motocicleta paraguaia dirigiram-se à residência da vítima. Ao atender a dupla no portão, Marcelo foi alvo de disparos de arma de fogo, seguido pela fuga rápida dos autores.

Três dias após o homicídio, policiais militares em Mundo Novo detiveram em flagrante um homem de 40 anos, portando uma arma de fogo calibre 9mm. A análise posterior revelou que a arma e munições apreendidas eram idênticas às utilizadas no assassinato de Marcelo.

Até o momento, foram identificadas pelo menos seis pessoas envolvidas no crime, com as investigações indicando que a morte de Marcelo está ligada a dívidas no tráfico de drogas.

A operação, coordenada pela Delegacia de Mundo Novo, contou com o apoio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) e da Delegacia de Japorã. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e um de prisão nas cidades de Mundo Novo e Japorã. Outras duas pessoas são consideradas foragidas.

Durante a ação, três indivíduos foram presos em flagrante por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa armada. Drogas, armas de fogo, munições e a motocicleta utilizada no crime foram apreendidas.

O nome da operação, “Lex Ultiones,” que significa “lei da vingança” em latim, remete à motivação do crime relacionada a dívidas no tráfico de drogas. As investigações prosseguem para a completa elucidação do caso, identificação de outras possíveis vítimas e responsabilização dos envolvidos.

Com informações da Depac

