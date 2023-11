Diversão em Cena: Espetáculo “Vila Tarsila” acontecerá no fim de semana em Três Lagoas

Três Lagoas recebe mais uma vez o Diversão em Cena, dessa vez com o espetáculo ‘Vila Tarsila’. O evento acontece neste sábado e domingo (11 e 12 de novembro) no Galpão da Nob às 17 horas.

Quem realiza o espetáculo é a Cia. Duw, com uma apresentação em forma de dança sobre a história de Tarsila do Amaral, artista brasileira com trabalhos de grande valorização na cultura nacional.

A entrada é gratuita com faixa etária de 5 anos e a duração é de 60 minutos.

O espetáculo

Nesta obra, a companhia descreve o movimento modernista, sua contribuição e significados para uma sociedade em transformação que buscava na Europa novos padrões estéticos, compreensão e prazer na arte. A direção geral e artística, de Miriam Druwe.

A peça busca transportar o espectador ao mundo antropofágico da artista brasileira. Num roteiro lúdico, que remonta sua trajetória criativa, desde suas primeiras impressões sobre cores e formas, até as origens dos elementos que influenciaram diretamente em sua criação artística, o trabalho mergulha na imaginação viajante de Tarsila.

O Diversão em Cena é um programa que leva apresentações teatrais gratuitas para todo o Brasil. O espetáculo é promovido pela Fundação ArcelorMittal que completa 35 anos em 2023, em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas, através da Diretoria de Cultura, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC).

